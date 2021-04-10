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Политика
Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода
10 апреля, 2021 18:10
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Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода
Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода
Российский Балтийский флот отправил в Атлантику отряд военных кораблей. Сейчас корабли находятся в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды.
Несколько дней военные проведут в заливе, пока погода не улучшится, рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.
Там же сообщили, что в составе отряда находятся корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82. Ранее они вышли в Средиземное море из сирийского порта Тартус, пишет РИА «Новости».
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