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Политика

Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 18:10
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 18:10
1 мин
Server Amzayev/Globallookpress.com
Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода

Россия направила отряд военных кораблей в Атлантику. Но помешала непогода

Российский Балтийский флот отправил в Атлантику отряд военных кораблей. Сейчас корабли находятся в одном из заливов Средиземноморья из-за непогоды.

Несколько дней военные проведут в заливе, пока погода не улучшится, рассказали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

Там же сообщили, что в составе отряда находятся корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82. Ранее они вышли в Средиземное море из сирийского порта Тартус, пишет РИА «Новости».

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Балтийский флот
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