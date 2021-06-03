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Политика
Россия может вернуть послов после встречи Путина и Байдена
3 июня, 2021 08:16
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Фото Katehon.com
Москва и Вашингтон могут восстановить дипломатические отношения, вернув послов с консультаций.
Уже 16 июня в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся с глазу на глаз.
Такую возможность не исключил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это «может быть, а может и не быть».
Как пишут «Известия», возвращение послов могло бы стать сигналом для улучшения отношений. Тем более, без глав дипмиссий контакты сводятся практически к нулю.
Накануне судьбоносной встречи в Женеве «Русская планета» пообщалась с экс-послом России в США, заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергеем Кисляком. Он рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров.
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