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Политика
Россия может лишиться членства в составе Интерпола
28 февраля, 2022 18:53
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Россию следует немедленно исключить из членов Интерпола. Такое предложение озвучил глава МВД Украины Денис Монастырский. Инициативу уже поддержали в Великобритании.
По словам Монастырского РФ нарушает основные принципы Интерпола, в том числе использует ресурсы международной полиции для преследования политических врагов и «прикрытия преступлений».
Предложение главы украинского МВД уже поддержал глава МВД Великобритании Прити Пател. По его словам, британская сторона намерена содействовать приостановке членства России, передаёт РИА «Новости».
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