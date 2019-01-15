Россия может объявить фейковую войну

Законопроекты сенатора Андрея Клишаса о введении ответственности за фейки и оскорбление государства в интернете, сформируют повестку политического интернета на ближайшие неделю или две.

Несмотря на возмущение рядовых пользователей сети, опасающихся за то, что закон может нарушить их свободу слова, недавние трагические события показали, что регулирование контента в интернет-пространстве все же необходимо. И дело совсем не в лайках и репостах.

Речь идет о целенаправленном искажении социально важных сообщений, содержание которых может изменить жизнь не только отдельно взятого человека, но и всей страны в целом. Стоить отметить, что Российская Федерация присоединяется к уже ведущейся международной дискуссии - подобные законопроекты были реализованы на территории Германии, Китая, Египта, Казахстана и Малайзии.

На стадии разработки они находятся в Великобритании и Евросоюзе. Однако именно в России проблема коммерциализации фейковых новостей стоит особенно остро. Информационными вбросами, призванными дискредитировать власть уже никого не удивишь. Новой тенденцией российского интернета стало возникновение быстро распространяющихся инфоповодов, связанных с чрезвычайными ситуациями. Именно это подтолкнуло парламентариев к разговору о необходимости регулирования подобной деятельности в сети.

Распространяется заведомо ложный, а порой и провокационный контент, исключительно ради повышения рейтингов, количества аудитории и иных рыночных аспектов интернет-пространства. В попытках монетизировать возникающую в таких случаях информационную повестку, никто не задумывается о последствиях этих действий.

События в Магнитогорске, произошедшие накануне Нового года, стали настоящим шоком для всех россиян. Пока миллионы граждан следили за спасательной операцией, надеясь на чудо, соцсети и СМИ наполнялись недостоверной информацией, связанной с трагедией. Только за одни сутки в региональных сообществах Челябинской области, которая, прямо скажем, является не самым политически нестабильным регионом, появилось около 6 фейковых новостей. Одни паблики объявляли о том, что якобы нашли виновных в трагедии. Другие писали о том, что количество погибших замалчивается властью. Третьи утверждали, что это был теракт. Не удивительно, что появление на сайте change.org петиции, с инициативой привлечь виновных в распространении фейков к уголовной ответственности было лишь вопросом времени.

Рассмотрим иной пример. Во время пожара на шахте в Соликамске 22 декабря 2018 года в инфополе было зарегистрировано две основных фейковых новости, которые противоречили друг другу: информация о том, что все шахтеры погибли, появившаяся еще до завершения спасательной операции, и сообщение, заявляющее, что все шахтеры были спасены. Общий охват фейковых новостей составил 17 млн человек.

17 октября 2018 года, Керчь. Искателям информации в интернете показалось, что пользователь сети с ником «Влад Рейх» - это и есть тот самый молодой человек, который расстрелял учащихся в политехническом колледже. Его фотография начала распространяться в Интернете, что вызвало волну угроз и звонков не только Владиславу, но и его матери, а также младшему брату. Посты с угрозами стали появляться на странице 15-летней Влады Самойленко – девушки Владислава. Косвенными жертвами данного фейка стали 87 млн. человек, составившие его аудиторию. Много позже в качестве опровержения было распространено лишь видеообращение, где парень попросил не путать его с убийцей и не травить его семью.

На данный момент, против принятия данных законопроектов выступает целое сообщество блогеров. В первую очередь это связано с тем, что многие из них просто не могут без хайпа поднять свою популярность. Так, например, автор всем известного Telegram-канала Антон Красовский, пользуясь шумом Магнитогорской трагедии, «анонсировал» новогоднее обращение Владимира Путина из пострадавшего города. Однако после официального опровержения этой информации пресс-секретарем Президента Дмитрием Песковым, Красовский ограничился коротким «обратился», ставя это в укор главе государства. Но давайте разберёмся.

Каждый из нас прекрасно понимает, что важнейшие телетрансляции записываются заранее. К моменту прибытия Президента в Магнитогорск, поздравление уже было запущено в эфир в Петропавловске-Камчатском, Анадыре, Магадане. Такова уж наша необъятная страна, которая включает одиннадцать часовых зон.

Впрочем, все это мелочи, в России граждане привыкли ругать власть. Обратимся к «настоящим» фейкам. Все тот же Магнитогорск. На следующий день после трагедии в сети появилась пугающая информация. Издание «Знак» сообщило о том, что в центре города была ликвидирована группа боевиков, которые якобы причастны к взрыву дома на улице Карла Маркса.

Однако россияне не поверили. Так же, как и не поверили тому, что в городе ведется спецоперация, так же, как и не поверили, что жителей спешно эвакуируют из их домов. Люди скорбели и верили. В это время заместитель шеф-редактора данного издания все продолжал писать разоблачительные статьи и письма в следственный комитет с требованиями “раскрыть правду”. Параллельно с этой деятельностью Дмитрий Колезев не упускает возможности потоптаться на новом законопроекте, отмечая, что в России начинается «новый этап цензуры».

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что идея выдать законопроекты сенатора Андрея Клишаса за попытку тотального регулирования всего российского интернет-пространства, представляется весьма соблазнительной. Однако если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, то можно заметить, что мы имеем дело с рядовым ответом правового государства на возникновение угрозы обществу.

Важно четко осознавать, что то, что появляется на просторах сети Интернет, рано или поздно может стать частью реальной жизни.

Автор: Анастасия Иванова

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