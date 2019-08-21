Россия может избавиться от обещания японцам

В российских СМИ и обществе вновь поднята тема «передачи» Японии части законно и конституционно принадлежащих Российской Федерации Курильских островов. Повод дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, разъяснивший официальную позицию возглавляемого им внешнеполитического ведомства по вопросу заключения с Японией мирного договора.

Основная мысль сказанного министром сводиться к следующему: «Все те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы подтвердили и готовы выполнять, в том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года … — и в этой декларации сказано, что, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли.

В последний раз пару лет назад президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, каковая гласит: сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли этих двух островов.

И пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя заключению мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая».

Хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала определение этого высказывания как выдвижение условий передачи Малой Курильской гряды (МКГ) – острова Шикотан и островной группы Плоские (по-японски - Хабомаи) - «нечистоплотной интерпретацией», позволим себе не согласиться с директором департамента информации и печати.

Что бы кто ни говорил, в действительности и президент РФ Владимир Путин, и министр Лавров уже давно являются сторонниками следования «хрущевскому компромиссу» о «передаче» МКГ после подписания мирного договора.

Об этом, в частности, недвусмысленно говорил президент: «Мы всегда выполняли, и будем выполнять взятые на себя обязательства, тем более ратифицированные документы, но, разумеется, в том объеме, в каком наши партнеры готовы выполнять те же самые договоренности. Пока же, как мы знаем, нам не удалось выйти на понимание этих объемов, так, как мы это видим и как это видели в 1956 году».

Если верить японской стороне, еще в марте 2001 года Путин в конфиденциальном порядке согласился обсуждать вариант передачи Японии Малой Курильской гряды. По словам тогдашнего японского премьер-министра Мори Ёсиро, президент заявил, что в случае переизбрания президентом на второй срок готов вести переговоры по поводу Шикотана и Хабомаи.

По утверждению бывшего японского премьера, дословно было сказано следующее: «Передачу Японии Хабомаи и Шикотана сейчас трудно реализовать. А вот если меня переизберут на второй срок, то я приложу все силы для возвращения Японии этих островов». Впоследствии МИД РФ отказался подтвердить это высказывание.

Однако в Японии всегда исходили из того, что Путин является приверженцем реализации вписанного в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года обещания Никиты Хрущева (кстати, по его личному настоянию) передать Японии после заключения мирного договора острова Малой Курильской гряды.

И Путин, судя по всему, не отказывается от этой позиции и поныне. Об этом, в частности, свидетельствует его сделанное после возвращения на президентский пост открытое предложение японской стороне решить «территориальный вопрос» на основе «хикивакэ», то есть ничьей, когда, по интерпретации японцев, острова Кунашир и Итуруп остаются российскими, а Шикотан и Плоские (Хабомаи) передаются Японии.

При этом как бы выводится за скобки весьма важный исторический факт отказа самим Хрущевым в январе 1960 года от своего обещания в связи с тем, что вместо мирного договора с СССР японское правительство заключило с США направленный против Советского Союза и Китайской Народной Республики обновленный военный договор.

То есть, оформило военный союз, предусматривающий и сегодня право Вашингтона и Пентагона размещать свои военные базы и объекты повсеместно на японской территории, включая и Курильские острова, в случае их гипотетической сдачи под юрисдикцию Японии.

Хотя нынешние российские руководители убеждают граждан нашей страны в обязанности и обязательности для Российской Федерации и ныне выполнять обещание Хрущева, в действительности дело обстоит не столь однозначно.

Как уже не раз указывали российские юристы-международники и специалисты по российско-японским отношениям, включая автора этих строк, правительство РФ может в строгом соответствии с международным правом освободиться от указанного выше обещания Хрущева по поводу «передачи» Японии Малой Курильской гряды. Это позволяет сделать «Венская конвенция ООН о праве международных договоров», принятая 23 мая 1969 года.

Следует отметить, что занятая российскими руководителями позиция готовности следовать «хрущевскому компромиссу», на взгляд автора этих строк, небезупречна с юридической точки зрения. Ибо она основывается на документе 63-летней давности без учета существенных изменений, произошедших за столь продолжительный период. На это указывалось депутатами Сахалинской областной думы в «Открытом обращении к министру иностранных дел РФ С. Лаврову» (опубликовано 24 мая 2005 г.).

В обращении говорилось: «В 1956 году не существовало международно-признанных 200-мильных экономических зон, исходной точкой отсчета которых являются в данном случае побережья Курильских островов.

Таким образом, сейчас в случае передачи территорий объектом передачи уже являются не только и не столько острова, сколько неотделимые от них прилегающие экономические зоны, которые только контрабандных морепродуктов дают на сумму до 1 млрд долларов США в год. Разве появление в мире после 1956 года морских экономических зон не является существенным изменением обстановки?»

В связи с этим заявления Путина и Лаврова о готовности «выполнять взятые на себя обязательства, тем более ратифицированные документы» выглядит в ином свете. Что касается зафиксированного в Совместной декларации 1956 года обещания передачи на определенных условиях острова Шикотан и группы островов Плоские (Хабомаи), то здесь могут быть применимы положения указанной выше Венской конвенции ООН.

В ней, в частности, предусмотрено, что «основанием для прекращения договора или выхода из него» может стать ситуация, когда «последствие изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору» (статья 62, пункт 1 «б»). Используя это и другие обстоятельства, можно ставить вопрос об «отказе от обязательств, данных российской стороной в части 2-й статьи 9-й Совместной декларации». Ибо с утратой островов и окружающих их 200-мильных морских зон наша страна, кроме всего прочего, понесет несомненные экономические потери, лишившись природных ресурсов общегосударственного значения.

При этом произойдет потеря не только ресурсов, непосредственно связанных с островами, но и неизбежная перестройка экономических зон, особенно сложная в Охотском море, где дополнительный интерес представляют нефть и газ на шельфе. Если Хрущев позволял себе «раздаривать» острова, то ныне это не только земля, а и богатейшие 200-мильные акватории. И в этом состоит «коренное изменение сферы действия обязательств», позволяющее пересмотреть данное обещание передать территорию как «жест доброй воли».

Общеизвестна и геополитическая и военно-стратегическая важность островов и проливов между ними, что не могут не признавать в Кремле и на Смоленской площади.

А посему, на наш взгляд, апеллировать сегодня к давно устаревшим и фактически аннулированным волюнтаристским уступкам, строить на основе дипломатических анахронизмов современную внешнюю политику едва ли верно и перспективно. Тем более что японское правительство, вопреки распространяемым ни чем не подтвержденным слухам о готовности премьера Абэ отказаться от претензий на острова Большой Курильской гряды и удовлетвориться МКГ, едва ли пересмотрит свою «принципиальную линию» на требование всех «северных территорий».

Кстати, в Японии есть и отстаиваемое правыми силами расширительное толкование понятия «северные территории», под которым подразумеваются все Курильские острова до Камчатки и южная половина Сахалина…

Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM.