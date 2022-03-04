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Политика
Россия лишилась еще одного независимого СМИ – Znak.com объявил о закрытии
4 марта, 2022 11:26
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Youtube / Znak.com
Интернет-издание Znak.com заявило о приостановке своей деятельности. Об этом СМИ сообщило в своём Telegram-канале.
«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии», — говорится в сообщении.
Издание пояснило, что решение принято из-за большого числа ограничений для СМИ, которые появились в последнее время в России.
Ранее на этой же неделе о закрытии объявила радиостанция «Эхо Москвы» и признанный иноагентом телеканал «Дождь». Гендиректор телеканала Наталья Синдеева отметила, что после принятия закона о фейках про вооруженные силы РФ, работа будет практически невозможна.
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