Россия и Китай — испытание Гонконгом

Столкновения протестующих и властей в китайском Гонконге с минувшие выходные достигли своего апогея. Ситуация близка к революционной. Конфликт благодаря вмешательству США может иметь последствия не только для Китая, но и всего мира. В том числе и для России.

Несмотря на отказ властей согласовать уличную акцию 31 августа, многие тысячи протестующих все равно вышли на улицы. Демонстранты строили баррикады, забрасывали полицейские участки яйцами и ослепляли лазерными указками правоохранителей.

Около здания правительства в ход пошли даже «коктейли Молотова». Огонь, дым, все как во время самой настоящей оранжевой революции.

Особенно эффективной формой протеста стала блокада транспорта в утренние часы пик. Одетые в черное демонстранты своими действиями сорвали график работы метро. Среди прочего, была разгромлена станция вблизи международного аэропорта Гонконга. Молодые люди бросали предметы на рельсы, создавая угрозу безопасности движения, отмечают власти.

Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Также впервые были использованы водометы, поливающие толпу несмываемой синей краской. Тех, кто попал под цветную струю потом задерживали. При этом полиция не выглядела однозначно доминирующей силой. В Сети немало видеороликов, на которых молодежь, вооруженная битами, бьется с правоохранителями на равных.

В уличных боях участвуют в основном студенты и школьники. Многие из них бойкотировали занятия ради участия в протестах. Символом протеста стала черная маска на лице. Многие пары даже целуются через маску, пишут в Сети свидетели столкновений. Любовь и война. Что еще нужно молодежи?

Идеологическое наполнение у бунта нового поколения тоже имеется. По сути, это противопоставление более продвинутого, как считают протестующие, островного Гонконга, более консервативному, «ватному» материковому Китаю. Формальный повод — предложенный властями законопроект, разрешающий экстрадицию преступников на материк.

С помощью этого закона Китай собирался бороться со сбежавшими коррупционерами. Ведь безналоговый Гонконг — огромная «прачечная» - рай для тех, кто хочет узаконить ворованное. Однако местные жители боятся, что закон будет использоваться в политических целях. Несмотря на отзыв законопроекта, молодые гонконцы продолжают бузить, требуя «свободы и демократии».

Америка тут как тут

Вдохновляется молодежь Гонконга событиями на украинском майдане. Всем желающим аж на 40 площадках по всему городу показали фильм о событиях на 2014 года. «Протестувальники переглядають фільм «Зима у Вогні» про Революцію гідності», - написал в своем Твиттере журналист Остап Ярыш, сопроводив соответствующими фото. Так вот откуда у протестующих такая страсть к маскам, каскам и бейсбольным битам!

Фильм «Зима на Украине» создан при участии США и Великобритании. Кто стал инициатором массового показа остается только догадываться. Еще в начале августа газета «Такунпао» опубликовала кадры, где глава политического отдела Генконсульства США в Гонконге Джули Идэ проводит встречу с лидерами уличной оппозиции. Пекин назвал это вмешательством во внутренние дела, но Вашингтон не смутился. Не в первый раз.

МИД КНР в последнее время штампует критические заявления в адрес США чуть ли не каждый день. Поводами стали высказывания в поддержку бунтарей из Гонконга председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Элиота Энгела, конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, советника президента по национальной безопасти Джона Болтона и др. Вообще американский политический истеблишмент демонстрирует в этом вопросе полное единодушие.

Но главным политическим бенефициаром событий в Гонконге стал, конечно, Дональд Трамп. Его антикитайская линия получила великолепный инструмент для политического давления. И не так уж важно, инициировал ли Вашингтон антипекинские протесты или воспользовался ситуацией.

Если бы китайский лидер Си Цзиньпин «сел за стол переговоров с демонстрантами», ситуация в Гонконге была бы урегулирована «за несколько часов», заявил Трамп.

Таким образом, все обещания нового американского президента перестать вмешиваться в дела других стран повсюду в мире не оправдались. Просто у Трампа своя борьба и свои враги. Китай — главный из них. И если для его ослабления поможет поддержка сепаратизма в Гонконге, то пусть так и будет. Подогревая протест, американская администрация одновременно повышает пошлины на китайские товары. Наступление на Пекин идет по всем фронтам.

Русские и китайцы — братья на век?

Противостояние США и Китая в Гонконге ставит перед нелегким выбором Россию. Наши официальные лица в принципе не любят занимать ясную, однозначную позицию. А тут «партнеры» с запада и востока вдруг задрались не на жизнь, а на смерть. Приходится выбирать. Выбрали вновь Китай — все-таки накат со стороны Вашингтона опаснее. Единственное, что смогла сделать Москва — понизить уровень заявления. Лавров отмолчался.

«Вмешательство со стороны третьих стран, в частности Соединённых Штатов, в ситуацию с протестами в Гонконге нацелено на то, чтобы оказать деструктивное влияние на отношения между Китаем и Россией. Наши две страны являются ответственными участницами международных отношений и строят их на основе международного права. Я думаю, это просто не нравится»,

— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пекин ответил взаимностью, поддержав российские власти по вопросу московских протестов, разгоревшихся в связи с недопуском кандидатов от либеральной оппозиции к выборам в Мосгордуму. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал их вмешательством Запада во внутренние дела РФ, а действия российского правительства полностью законными. Так между Москвой и Гонконгом был поставлен знак равенства.

Взаимные реверансы скорее оправданы. Китай в свое время отказался от своей «перестройки» и убив тысячи бунтующих студентов на площади Тяньаньмын, обеспечил себе долгосрочную политическую стабильность, открывшую ему дорогу к экономическому процветанию. Россия чуть не погибла, чудом не оказавшись в исторической пропасти. Теперь ни Москва, ни Пекин не хотят реванша революционных сил.

Похоже, в эпоху глобальных перемен, мощной политической турбулентности Москве и Пекину действительно лучше держаться вместе. Две великих державы дополняют друг друга перед лицом единого и агрессивного врага — США. Россия сопоставима с Америкой в военном отношении, Китай вот-вот догонит гегемона экономически. Оба среди постоянных членов Совбеза ООН. Вместе есть шанс выстоять. Иначе, разобьют поодиночке.

Значит ли это, что мы обязаны сближаться с Китаем как можно теснее? Вовсе нет. Достаточно идти порознь, каждый своей дорогой, но бить по противнику вместе.