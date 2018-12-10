Россия и Китай сдерживают военную агрессию США

По проведенному опросу среди американских военнослужащих отмечается рост мнений, что между США и другими крупными державами в 2019 году начнется война.

Скачок числа до 40% (на 5% по сравнению с прошлым годом) военных объясняют идеологической накачкой личного состава, который якобы готовят к войне.

Среди солдат армии США бытует мнение, что президент США Дональд Трамп и Пентагон говорят о необходимости быть готовыми к военному конфликту с главными врагами – Китаем и Россией.

Среди причин для роста такого мнения - растущий бюджет предприятий американского военно-промышленного комплекса и ужесточение риторики американского руководства в адрес Китая и России.

За десятилетия после холодной войны конфигурация сил в мире устарела и никого не сдерживает. Россия производит ракеты, не оглядываясь на договоры, так как баланс сил этого требует. США не особо волновались по этому поводу, но теперь они хотят восстановить своё покачнувшееся опережение и решили выйти из договоров.

Наращивание вооружений США позволяет вести переговоры и с Россией, и с Китаем, и с Европой с позиции силы.

Дружба России и Китая позволяет сдерживать баланс сил против США в случае объявления большой войны. Несмотря на критику российско-китайских отношений в самой России, все-таки именно Китай является помощником РФ в сдерживании США.

И именно Москва и Пекин тормозят на данный момент развязку большой войны на планете Земля.

В августе президент США Дональд Трамп в понедельник подписал закон об оборонном бюджете (NDAA) на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 года), принятый незадолго до этого подавляющим большинством голосов в обеих палатах конгресса.

Из рекордных за всю историю страны номинальных 716 млрд долларов , предусмотренных законом, 69 млрд выделяется в отдельный фонд, из которого финансируются зарубежные военные операции вооруженных сил США, включая боевые действия в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других странах.

Оставшиеся 647 млрд составляют сумму, на 16 млрд превосходящую аналогичные расходы в 2017 году. Только эта величина, на которую военный бюджет США вырос в течение года, составляет треть (по текущему курсу) от всех расходов российского бюджета (примерно 3 трлн рублей) по статье «Национальная оборона», примерно соответствующей по содержанию американским военным расходам.

Далее в рубрике