Россия и Китай снова наложили вето на поставку гуманитарной помощи Сирии

Политика

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Российская Федерация и КНР в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию по поставке гуманитарной помощи Сирии. Прект резолюции был предложен Бельгией и Германией. Поставки должны были проходить через два контрольно-пропускных пункта — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям».

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген сообщил, что проект был поддержан 13 странами, против высказались только Россия и Китай.

«Документ не принят в результате голосования «против» постоянных членов СБ ООН», - заявил Хойген.

Россия предложила продлить поставки гуманитарной помощи на полгода только через один пропускной пункт, через «Баб Аль-Хава», отмечает РБК.