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Политика

«Россия будет свободной!»: в Томске проходит акция протеста в поддержку Навального

Сергей Михневич
31 января, 2021 09:00
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 09:00
1 мин
Протесты в России
Русская планета

Несколько минут назад в центре Томска началась вторая масштабная акция в поддержку задержанного в Москве политика Алексея Навального. Аналогичные акции сторонники политика запланировали проводить сегодня по всей стране Все акции не согласованы властями.

По оценке местного портала vtomske.ru, на акции присутствуют несколько сотен человек, включая руководителя томского штаба Навального, депутата гордумы Ксению Фадееву, а также депутата гордумы Андрея Фатеева.

Жители города скандируют «Отпускай», «Долой царя», «Россия будет свободной», «Свободу Алексею Навальному», «Мы здесь власть», «Мы не одни и мы не боимся» и другие лозунги.

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Россия
Навальный
Протесты
Томск
1 мин
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