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Политика
Российскую актрису не пустили на Украину
19 декабря, 2021 13:23
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Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Российскую актрису не пустили на Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинской Госпогранслужбы.
32-летняя российская актриса прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. При проходе контроля установили, что россиянка посещала территорию Крыма.
Российская актриса планировала принять участие в съемках на Украине. Имя россиянки не сообщается, пишет «РИА Новости».
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