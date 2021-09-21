Новости – Политика
Политика
Российскому послу предстоит тяжелый разговор с британским МИД
21 сентября, 2021 14:40
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Министерство иностранных дел Великобритании обсудит с российским послом появление третьего россиянина в деле об отравлении Скрипалей. Об этом сообщили представители британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Посольство РФ в Лондоне сообщило, что российский представитель уже находится в британском внешнеполитическом ведомстве, отмечает РИА «Новости».
Ранее лондонская полиция назвала имя третьего россиянина, который подозревается в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британской стороны, он связан с российской военной разведкой.
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