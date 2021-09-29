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Политика
Российское правительство разрешило чиновникам купаться в роскоши — отчитываться за это не придётся
29 сентября, 2021 10:13
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Aleksander Grishin/Global Look Press
Российское правительство отказывается разбираться с чиновниками, покупающими предметы роскоши. Законопроект был отклонён — госслужащих никто контролировать не будет.
Документ не нашёл поддержки среди политиков, поскольку в законах не прописано понятие роскоши и критерии для отнесения объектов имущества к таковым тоже не определены. Соответственно, принятие проекта приведёт лишь к сложностям, ввиду того, что в правоприменительной практике начнётся неразбериха.
Проект был внесён в нижнюю палату парламента коммунистом Валерием Рашкиным. Он предлагал обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, если их стоимость превышает официальный доход, передаёт ТАСС.
Ранее правительство РФ разрешило чиновникам иметь двойное гражданство.
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