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Политика
Российское посольство в Варшаве забросали камнями и облили красной краской
26 февраля, 2022 20:22
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Они облили краской табличку с российским гербом и надписью, камнями и металлическими шариками выбили несколько стекол с задней стороны здания. Пакеты с красной краской полетели и в окна учебного класса посольской средней школы,- сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на официального представителя дипломатической миссии в Польше Владимира Александрова.
По имеющимся у него данным, несколько виновников задержаны польской полицией.
В связи с инцидентом Посольство России намерено заявить протест в МИД Польше.
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