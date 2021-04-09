Российским силовикам раздадут памятку по работе со СМИ – их заставят уважать журналистов

Политика

Российские силовики должны понимать, как они могут взаимодействовать с журналистами во время акций и митингов на улицах страны. По мнению председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, каждый сотрудник правопорядка должен получить по соответствующей памятке, чтобы избежать неприятных инцидентов.

«Нужна памятка силовикам, росгвардейцам и полицейским по взаимодействию со СМИ. Выяснилось, что не везде есть такая памятка, полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие права у журналистов», – цитирует главу консультативного органа ТАСС.

При этом он подчеркнул, что первоочередная задача силовиков на данном этапе – относиться с уважением к журналистам. Представители средств массовой информации, в свою очередь, тоже должны преследовать эту цель, чтобы не провоцировать конфликты.

Ранее Фадеев заявил о том, что СПЧ активно следит за состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. Если его права будут нарушены, Совет тут же примет меры.