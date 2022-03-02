Российским самолётам грозит перехват и задержание экипажей
Если самолёты РФ будут заходить в воздушное пространство Соединенных Штатов, их могут перехватить. Об этом заявила Федеральная авиационная администрация США.
В случае перехвата, экипажи самолётов будут задерживаться, после чего их могут подвергнуть допросу.
Согласно сообщению авиационной администрации, исключение составляют самолёты, выполняющие гуманитарные рейсы. Также предупреждение не касается дипломатических полётов, если им было дано предварительное разве решение, передаёт РИА «Новости».
Ранее о намерении закрыть воздушное пространство для российских самолётов заявлял президент США Джо Байден. По его словам, этот шаг «еще больше изолирует Россию и добавит дополнительного давления на их экономику».
По информации Wall Street Journal, указ о закрытии неба США для самолётов РФ может быть издан в ближайшие 24 часа.