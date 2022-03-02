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Политика
Российским матерям разрешили забрать пленённых в Украине солдат РФ
2 марта, 2022 16:17
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Telegram / Pravda Gerashchenko
Украина будет выдавать военных РФ, которые были пленены украинскими силами, их матерям. Однако, для этого им лично придётся посетить Украину и забрать своих сыновей. Такое сообщение распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Украина приняла решение выдавать военнопленных их матерям, если они приедут в Украину», — написал он на своём канале в Telegram.
Ранее стало известно о гибели российского солдата из ХМАО, который «шел брать Харьков».
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