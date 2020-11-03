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Российских школьников захотели обеспечить бесплатными компьютерами и интернетом

Денис Постольский
3 ноября, 2020 06:24
1 мин
компьютер
Фото: pixabay.com

Глава Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен попросить главу государства Владимира Путина о бесплатных компьютерах и интернете для школьников.

Как ожидается, это произойдет на предстоящей ежегодной встрече правозащитников и российского лидера.

Фадеев ссылается на то, что компьютеры и интернет-трафик оплачивают семьи, «и под ударом оказывается 43-я статья конституции о бесплатном образовании». Глава СПЧ считает, что расходы на это должно нести государство, сообщает «Коммерсант».

Как сообщалось, новые компьютеры и планшеты поступят в сотни школ Московской области до конца 2020 года в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Благодаря оборудованию будут улучшены условия и качество учебы, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Коклюгина.

темы
образование
школьники
компьютер
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