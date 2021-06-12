Российский телеведущий назвал форму сборной Украины «плевком в лицо» россиянам
Российский телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что форма сборной Украины с националистическими лозунгами на Евро-2020 - это провокация.
По мнению журналиста, экипировка украинских футболистов рассчитана в первую очередь на россиян, а не на жителей Украины.
«С этим лозунгом – это прецедент. Да, это провокация. Это плевок нам в лицо. Но я полагаю, что, даже осознавая, что это провокация, мы обязаны были ответить. Так как мы ответили без лишней истерики, а с содержательным письмом в УЕФА, я считаю это правильным», - сказал он.
Напомним, Украина выпустила форму с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!». Кроме того, на футболках изображается территория российского Крыма. Россия обратилась в УЕФА с требованием разобраться в ситуации, пишет ФАН.