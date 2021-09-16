Политика

Сейчас весь мир наблюдает за тем, как Франция теряет свои позиции по всей Африке. Так, провал антитеррористической операции «Бархан» в Мали стал мощным ударом по французским неоколониальным амбициям.

Федеральное агентство новостей попросило дать комментариипо последним событиям в Мали российского социолога, главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея.

Сначала социолог прокомментировал информацию о том, что в Мали находятся российские ЧВК.

«Российские граждане, если их профессия не запрещена законом РФ, могут работать где и, как угодно. Военный инструктор — профессия, не запрещенная ни в одной стране мира. Поэтому военные инструкторы могут находиться в любой стране. Ставим точку на этом».

По словам Шугалея террористические организации в Африке получают вооружение от Франции, а французские специалисты тренируют боевиков. Все это было необходимо для дестабилизации региона и безнаказанного вывоза природных ресурсов из Сахеля.

Также социолог подчеркнул, что такой политический курс был принят сразу после ухода с поста президента Франции Жака Ширака в 2007 году. Все последующие французские лидеры больше заботятся о собственном обогащении.

С 2007 года Францией управляют аферисты и жулики. Саркози, получивший деньги от Муаммара Каддафи и впоследствии предавший его по той причине, что не хотел возвращать долги. Трусливый Олланд. И нынешний психически неуравновешенный, обладающий инфантильным мышлением президент.

В заключении интервью российский социолог прокомментировал недавние слова Эммануэля Макрона о ликвидации французскими военными главы группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является структурой «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«…Аднан Абу Валид аль-Сахрауи говорил, что пока французы в Сахеле — он и его сторонники «под защитой Аллаха»; но возможно, что именно Париж защищал его. Ведь уничтожить его удалось сразу после того как руководство Франции заявило о том, что войска будут покидать Мали».

Об окончании французской операции «Бархан» в западной Африке было объявлено летом 2021 года. Одновременно появились сообщения о вступлении в Мали российской «ЧВК Вагнера». По данным СМИ, в настоящий момент в западноафриканской республике находятся уже до тысячи оперативников, выполняющих задачи по обороне страны от исламистов.