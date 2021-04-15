Российский сенатор заявил о бездарном поражении США в Афганистане

Политика

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США потерпели в Афганистане «бездарное» поражение.

Так политик отреагировал на решение американского президента Джо Байдена вывести свои войска из этой страны. «Не случайно эту страну издавна называют «кладбищем империй». Настал черед и американской империи признать свое поражение», - написал сенатор в своем Telegram.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили вывод американских войск из Афганистана. Ожидается, что это произойдет к началу сентября.