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Политика

Российский сенатор заявил о бездарном поражении США в Афганистане

Артем Денисов
15 апреля, 2021 05:06
1 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 05:06
1 мин
twitter.com/ZabiHalim
twitter.com/ZabiHalim

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США потерпели в Афганистане «бездарное» поражение.

Так политик отреагировал на решение американского президента Джо Байдена вывести свои войска из этой страны. «Не случайно эту страну издавна называют «кладбищем империй». Настал черед и американской империи признать свое поражение», - написал сенатор в своем Telegram.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Стороны обсудили вывод американских войск из Афганистана. Ожидается, что это произойдет к началу сентября.

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ТЕГИ
США
Война
Афганистан
Пушков
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