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Российский сенатор заявил о разочаровании американцев в администрации Джо Байдена

Сергей Михневич
24 января, 2021 08:57
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 08:57
1 мин
Алексей Пушков
Newsko.r

Сенатор Алексей Пушков оценил отношение американцев к администрации нового президента Джозефа Байдена. Свое мнение он выразил в телеграм.

«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины», – цитирует Пушкова ФедералПресс.

Он добавил, что подобная ситуация представляет собой «гремучую смесь». Поводом для поста политика стала информация, что международный союз рабочих Северной Америки раскритиковал решение Байдена отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. Как итог - тысячи людей могут потерять хорошо оплачиваемую работу.

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Джозеф Байден
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