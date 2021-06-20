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Политика
Российский сенатор прокомментировал вчерашний матч второго тура Евро-2020
20 июня, 2021 14:23
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал матч второго тура Евро-2020, который прошел в Будапеште между командами Франции и Венгрии.
Политик считает, что в Европе в ответ на лицемерную политкорректность США может начаться «анти-коленное» движение.
«Баннер с перечёркнутым человечком, стоящим на одном колене, который пронесли более тысячи венгерских болельщиков перед матчем с Францией, может стать лозунгом „анти-коленного“ движения в Венгрии и в Европе», - написал он.
Таким образом политик оценил матч второго тура Евро-2020. Перед поединком команда Венгрии не стала преклонять колено, а болельщики показали баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене, пишет EADaily.
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