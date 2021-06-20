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Политика
Российский посол в США возвращается в Вашингтон
20 июня, 2021 09:12
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Russian Embassy in the USA/Twitter.com
Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов возвращается в США. Уже сегодня, в воскресение, самолет вылетит в Вашингтон.
«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», - приводит ТАСС заявление своего источника.
Кроме того, представитель США Джон Салливан также намерен вернуться в Москву после консультаций за океаном. Подобного прогресса удалось достичь по итогам саммита лидеров США и РФ в Женеве.
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