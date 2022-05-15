Новости – Политика
Политика
Российский посол в Германии напомнил про «Северный поток – 2»
15 мая, 2022 09:20
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Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Газопровод «Северный поток - 2» со временем может быть запущен. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
По его словам, сейчас «есть политический заказ» не пользоваться газопроводом «Северный поток - 2». Однако трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Проект в любое время готов к запуску.
Нечаев выразил надежду, что со временем к этому проекту вернутся, учитывая, что на реализацию газопровода были потрачены большие деньги, в том числе и европейских компаний, пишет, «РИА Новости».
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