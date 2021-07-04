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Политика
Российский политолог: Александр Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи
4 июля, 2021 12:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы с соседней Украиной. По его словам, Лукашенко меняет направление удара и ведет себя точно так же, как Муаммар Каддафи.
«Он ведет себя точно как полковник Муаммар Каддафи, который незадолго до своего свержения тоже решил снять все ограничения и все барьеры», - сказал эксперт.
Белковский заметил, что лидер Беларуси в этом случае должен вспомнить о печальной судьбе ливийского президента и ужаснуться.
Таким образом, уверен политолог, Лукашенко демонстрирует невероятную лояльность России и Кремлю, так как все это должно понравиться Владимиру Путину, пишет портал «Южный федеральный».
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