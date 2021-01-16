Российский ответ на американские маневры огорчил Францию

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Официальный Париж выразил свои чувства касательно выхода России из Договора по открытому небу. Французкие власти испытывают глубокое сожаление.

Распространенное МИД страны заявление гласит, что договор способствует поддержанию мира и безопасности на континенте. Об этом сообщает REGNUM.

Ранее российское дипломатическое ведомство подтвердило выход России из соглашения. Это произошло вскоре после аналогичного хода со стороны США.