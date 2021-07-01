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Политика
Российский орган обвинили в попытках получить доступ к крупным организациям в США и Европе
1 июля, 2021 19:20
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Pixabay
Главное разведывательное управление (ГРУ) виновато в кибератаках по всему миру. К такому выводу пришли спецслужбы США и Великобритании.
Попытки получить доступ к государственным и частным структурам осуществлялись с 2019 по начало 2021 года, говорится в докладе на сайте американского Минобороны. Атаки затронули более 100 структур.
Мишенью становились представители партий, военные структуры, высшие учебные заведения, медиакомпании и другие. Большинство целей находились в США и Европе.
Спецслужбы утверждают - усилия «почти наверняка продолжаются до сих пор».
Это не первое обвинение в адрес России в кибератаках. Москва опровергает причастность ко всем инцидентам.
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