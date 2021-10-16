Российский мирный атом столкнулся с агрессией со стороны Франции

Политика

Российские технологии в сфере мирного атома обоснованно занимают лидирующие позиции в мире. Несмотря на явные преимущества российских реакторов, Франция пытается отвоевать рынок за счет закулисных игр и запрещенных политических приемов.

Так, Польша сотрудничает с Россией в области атомной энергетики. Существует несколько уже развивающихся проектов в этой отрасли, кроме того, обсуждаются различные варианты совершенно новых программ, включая достройку замороженной Балтийской АЭС.

Однако французская энергетическая компания EDF пытается перехватить контракт на строительство двух АЭС, которое планирует Варшава. Как показала практика, при помощи интриг такое возможно: так, в 2021 году под надуманным предлогом России было отказано в участии в тендере на строительство энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Место «Росатома» заняли именно EDF, а также американская компания Westinghouse.

Именно американцы, по мнению ряда комментаторов, стоят за попытками французской компании оторвать у России перспективный рынок.

По мнениюведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, помешать Росатому заключить новые контракты могут только политические мотивы и основанное на них отношение Запада к России.

«С учетом политической позиции Польши сложно предложить, что она будет покупать наши технологии. Скорее они будут договариваться с Францией и США. Тут нужно соблюсти два условия. На уровне Евросоюза признать, что атом — это перспективная вещь (и еще не факт, что получится). И второй момент — я не уверен, что французы или американцы в ближайшее время готовы строить собственные реакторы, им как минимум понадобится время на раскачку», – объяснил он.

В качестве примера он привел ситуацию с АЭС «Дукованы» в Чехии. Росатому было отказано в участии в тендере, чтобы французская EDF и американская компания Westinghouse получили заказ. Против российского мирного атома ведется враждебная кампания, которая может помешать сотрудничеству компании из РФ с потенциальными заказчиками из Польши.

Трения между Россией и Францией усиливаются в последние годы. Французские политики раздражены сотрудничеством России с бывшими колониями Парижа – так, в Мали французские войска выводятся из охваченной войной страны, а правительство предпочло заключить соглашение об обеспечении безопасности с российской «ЧВК Вагнера». Кроме того, Франция поддерживает любые антироссийские инициативы – так, именно Париж одним из первых поддержал введение антироссийских санкций после присоединения Крыма в 2014 году, осуждает признание независимости Россией Абхазии и Южной Осетии, именует российскую вакцину от коронавируса «орудием пропаганды» и регулярно выступает с разнообразными бездоказательными обвинениями.