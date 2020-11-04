Российский министр Константин Чуйченко признался в нарушениях правил дорожного движения

Фото: ru.wikipedia.org

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что нарушал правила дорожного движения.

Комментируя инициативу МВД повысить штрафы для автовладельцев, он заявил, что каждый активный водитель нарушал когда-то правила. «Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас», — сказал Чуйченко. По его словам, раньше, работая адвокатом, он много времени проводил за рулем и его неоднократно штрафовали, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, превышение скорости на 20–40 км/ч будет теперь стоить 3000 рублей, вместо 500. Превышение скорости на 40–60 км/ч будет составлять 4000 рублей. А лишать прав, либо наказывать штрафом в размере 5000 рублей начнут уже за превышение более, чем 60 километров в час, а не как ранее на 80.