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Политика
Российский МИД жестко ответил маленькой стране
10 июня, 2021 12:50
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Мера коснулась Временного поверенного в делах республики в России Оливеры Чаушевской-Димовской. В МИД РФ подчеркнули ответный характер такого решения, поскольку оно стало реакцией на высылку российского дипломата из Северной Македонии.
Северная Македония выслала российского дипломата в мае. МИД России обещал принять ответные меры, сообщает «360».
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