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Российский МИД заявил официальный протест США из-за «фейков» о протестах в России

Антон Мельников
27 января, 2021 21:38
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 21:38
1 мин
Flickr
Flickr

Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста посольству США в связи с «масштабными» «фейками» о прошедших 23 января протестах в России. МИД считает, что американские соцсети «тиражируют» и распространяют провокационные данные о России.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», - заявили в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство выдало ноту посольству США, согласно которой Россия «оставляет за собой право на ответные шаги», передаёт «Фонтанка».

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