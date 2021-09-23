Российский МИД сделал предостережение «энтузиастам» из США
Если законопроект о внесении ряда российских граждан в санкционный список будет принят, это станет необдуманным шагом со стороны Вашингтона. Об том заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
По её словам, с каждым разом ведомству становится сложнее предвидеть «какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме».
Она убеждена, что санкционный законопроект отражает «кадровый голод», который испытывает Вашингтон.
Ранее в США была одобрена поправка к проекту оборонного бюджета на следующий год. В документе предусмотрены санкции в отношении 35 лиц, представляющих российские власти и бизнес. Среди это списка фигурирует председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, отмечает Lenta.ru.