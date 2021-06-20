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Политика
Российский МИД предупредил о «закономерном ответе» в случае новых санкций Вашингтона
20 июня, 2021 19:54
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Россия на незаконные действия США ответит достойно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова помощника президента США Джейка Салливана .
«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ», — заявила она.
Таким образом представитель ведомства прокомментировала планы Вашингтона о введении нового пакета санкций против России в связи с арестом Алексея Навального и против российских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что власти США готовят новый пакет санкций против России, пишет ФАН.
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