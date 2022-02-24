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Политика
Российский МИД отказался называть «началом войны» вторжение в Украину
24 февраля, 2022 17:09
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Youtube / Телеканал Звезда
Ввод войск РФ на территорию Украины утром 24 февраля не является началом войны. Россия таким образом напротив пытается войну предотвратить. Такую оценку произошедшему дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не начало войны», — заявила она.
По её словам, российские власти стремятся не допустить «глобальную войну» и ввод войск спровоцирован этим. Исходя из этого МИД считает происходящее «окончанием войны», передаёт РИА «Новости».
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