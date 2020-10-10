Российский МИД основательно высказался о ситуации с Алексеем Навальным

Flickr

В российском Министерстве иностранных дел дали исчерпывающую оценку ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

МИД отреагировал данным заявлением на речь министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, призвавшего прояснить детали по делу Навального.

В российском ведомстве уверили общественность в том, что имевшееся в РФ химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем в 2017 году.

«Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе „Новичок“, то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что „Новичок“ — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — приводит Znak.com заявление российского дипломатического ведомства.

В Москве также возмутились высказыванием Мааса о том, что российские претензии к ФРГ и ОЗХО являются абсурдными.