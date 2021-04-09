Российский ФБР обратил внимание американского правительства на полицейский произвол
Российский Фонд Борьбы с Репрессиями считает важным бороться со систематическим насилием со стороны полиции по отношению к афроамериканцам.
В марте 2020 года в городе Дэнвилл штата Калифорния во время задержания сотрудниками полиции был убит 33-летний Тайрелл Уилсон. Офицеры сообщили, что он достал нож и бросился на одного из них, поэтому правоохранители применили огнестрельное оружие. Шесть дней врачи боролись за жизнь Уилсона, однако спасти его не удалось.
Семья афроамериканца наняла адвоката и требует справедливого наказания для полицейских, превысивших свои должностные полномочия.
В самом городе это событие вызвало волну общественного негодования – местные жители вышли на акции протеста, требуя справедливого суда над офицерами.
Инцидент продолжил череду подобных убийств, регулярно совершаемых американскими полицейскими. Чаще всего их жертвами становятся именно афроамериканцы.
Фонд требует от президента Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда разъяснений относительно убийства Тайрелла. Не исключено, что организация окажет семье жертвы правовую и информационную поддержку.