Российский ФБР обратил внимание американского правительства на полицейский произвол

Политика

Российский Фонд Борьбы с Репрессиями считает важным бороться со систематическим насилием со стороны полиции по отношению к афроамериканцам.

В марте 2020 года в городе Дэнвилл штата Калифорния во время задержания сотрудниками полиции был убит 33-летний Тайрелл Уилсон. Офицеры сообщили, что он достал нож и бросился на одного из них, поэтому правоохранители применили огнестрельное оружие. Шесть дней врачи боролись за жизнь Уилсона, однако спасти его не удалось.

Семья афроамериканца наняла адвоката и требует справедливого наказания для полицейских, превысивших свои должностные полномочия.

В самом городе это событие вызвало волну общественного негодования – местные жители вышли на акции протеста, требуя справедливого суда над офицерами.

Инцидент продолжил череду подобных убийств, регулярно совершаемых американскими полицейскими. Чаще всего их жертвами становятся именно афроамериканцы.