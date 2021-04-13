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Политика

Российский атташе продемонстрировал «верх дипломатического мастерства» с помощью своих пальцев

Антон Мельников
13 апреля, 2021 22:26
2 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 22:26
2 мин
Telegram-канал Znak.com
Telegram-канал Znak.com

Латвийское министерство иностранных дел выразило официальный протест из-за поведения российского дипломата. Он устроил вечеринку по время локдауна в Риге. Когда ему начали делать замечания, он начал показать неприличные жесты. Об инциденте рассказал портал Delfi.

27 марта военный атташе посольства России в Латвии Руслан Ушаков «закатил» шумную вечеринку в одном из частных домов в Риге. Несмотря на то, что в стране действует локдаун, он пригласил порядка 10 гостей.

Недовольные громкой музыкой соседи обратились в полицию. К Ушакову приехал наряд правоохранителей, однако поговорив с атташе они уехали, не предприняв никаких действий. Сам же дипломат начал показывать соседям средние пальцы. Его поведение было заснято на видео.

МИД Латвии выразил прост в связи с поведением Ушакова и отметил, что даже не смотря на дипломатические привилегии, «представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны».

Временный поверенный российского посольства выразил понимание позиции заявлению латвийского внешнеполитического ведомства и отметил, что инцидент без внимания не останется, передаёт Znak.com.

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