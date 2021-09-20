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Политика
Российский – значит плохой: независимый наблюдатель объяснил отношение к выборам в России
20 сентября, 2021 19:34
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Youtube / sotavision
Западные страны считают, что российские выборы нелегитимны только потому, что они российские. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани, который посетил выборы в Госдуму РФ в качестве независимого наблюдателя.
«Вы знаете, какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине - просто по той простой причине, что вы – русские, - сказал наблюдатель. - Этого достаточно».
По словам Мариани, раньше легитимность российских выборов на Западе начинали отрицать после того, как они заканчивались. Теперь же «выборов еще нет, а их уже объявили незаконными», передаёт РИА «Новости».
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