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Политика
Российские военные стали напрягать Германию. Ангела Меркель требует разобраться с ними
8 апреля, 2021 16:23
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Kremlin Pool/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель попросила сегодня президента РФ Владимира Путина перестать стягивать дополнительные войска к границам Украины. Об этом она заявила российскому лидеру во время телефонного разговора.
«Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», – сообщила представитель кабинета министров Федеративной Республики Германии Ульрике Деммер.
Помимо конфликта с Украиной, Меркель обсудила с Путиным, в частности, ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел Польши срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру».
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