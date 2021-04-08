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Российские военные стали напрягать Германию. Ангела Меркель требует разобраться с ними

Марьям Ибрагимова
8 апреля, 2021 16:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
8 апреля, 2021 16:23
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила сегодня президента РФ Владимира Путина перестать стягивать дополнительные войска к границам Украины. Об этом она заявила российскому лидеру во время телефонного разговора.

«Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», – сообщила представитель кабинета министров Федеративной Республики Германии Ульрике Деммер.

Помимо конфликта с Украиной, Меркель обсудила с Путиным, в частности, ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел Польши срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру».

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