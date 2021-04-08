Российские военные стали напрягать Германию. Ангела Меркель требует разобраться с ними

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила сегодня президента РФ Владимира Путина перестать стягивать дополнительные войска к границам Украины. Об этом она заявила российскому лидеру во время телефонного разговора.

«Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», – сообщила представитель кабинета министров Федеративной Республики Германии Ульрике Деммер.

Помимо конфликта с Украиной, Меркель обсудила с Путиным, в частности, ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел Польши срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру».