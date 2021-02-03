Политика

Российские власти через семь лет от начала санкций в связи с присоединением Крыма предложили способ, как защитить полуостров от ограничений. Минэкономразвития советует ввести в республике особый правовой режим для привлечения инвестиций, преимуществом которого будет конфиденциальность инвесторов.

Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития. Ведомство предложило создать «особые административные районы» (ОАР) с гарантией анонимности инвесторов.

Ограничение к данным поможет бизнесу осуществлять деятельность без опасения расширения санкций, узнало РБК.

Инвестиционные проекты подразумевают не менее 150 млн рублей вложений. Бизнес может быть связан с созданием производств, развитием инфраструктуры и туристической деятельности.

В 2014 году США уполномочили себя вводить санкции против любых работающих в Крыму российских компаний. Под санкции попали крымский банк РНКБ, финансовый холдинг «ИФД Капиталъ» и другие компании. Аналогичные санкции вводил Евросоюз.