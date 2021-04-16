Российские власти продлили запрет на полеты в Великобританию до лета

Политика

Россия приняла решение продлить ограничение авиасообщения с Великобританией.

Как следует из документа Росавиации, приостановка регулярного и нерегулярного пассажирского авиасообщения между двумя странами продлевается до 1 июня включительно.

Решение принято в соответствии рекомендациями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ, сообщает РБК.

Первоначально авиаперелеты между Россией и Великобританией были ограничены 22 декабря 2020 года до 6 января текущего года, а затем продлевались. Это стало ответом на выявление «британского» вида коронавируса.

Как сообщалось, российская вакцина «Спутник V» показала себя самой эффективной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов, в частности, устойчивость российского препарата к наиболее проблемному «южноафриканскому» варианту оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer».