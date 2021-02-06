Российские власти начали усиливать контроль за сферой криптовалют

Политика

Российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют. Процесс продолжится и в будущем и повлияет на возможность приобретения цифровой валюты государственными служащими. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников.

«Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими», — пояснил экономист.

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может получать данные о сделках с криптовалютой от банков. В будущем данными с государством будут делиться обменники, которые пройдут регистрацию в ЦБ РФ., рассказывает РИА Нрвости.