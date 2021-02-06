Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Российские власти начали усиливать контроль за сферой криптовалют

Сергей Михневич
6 февраля, 2021 10:37
1 мин
Сергей Михневич
6 февраля, 2021 10:37
1 мин
Российские власти начали усиливать контроль за сферой криптовалют
Pixabay,

Российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют. Процесс продолжится и в будущем и повлияет на возможность приобретения цифровой валюты государственными служащими. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников.

«Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими», — пояснил экономист.

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может получать данные о сделках с криптовалютой от банков. В будущем данными с государством будут делиться обменники, которые пройдут регистрацию в ЦБ РФ., рассказывает РИА Нрвости.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Экономика
мир
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!