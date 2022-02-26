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Политика
Российские спецназовцы обратились к украинским военным
26 февраля, 2022 15:46
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Фото скриншот из видео tg Zтарше Эдды
Российские спецназовцы обратились к солдатам ВСУ.
Обращаясь к украинским военнослужащим, российские военные заверили их, что в отличии от американцев они не несут демократию. «Если она у вас есть, то мы ее не тронем», - пояснили они.
По словам российских спецназовцев Украина останется украинской. Целью специальной военной операции является лишение власти режима, продающего страну Западу.
Российские военные призвали не рисковать жизнью «ради этой гнили», сложить оружие и вернуться к своим семьям. Россия не враг украинцам. Киев, заигрывая с НАТО и, делая из россиян врагов, «не оставил другого выбора», сообщает телеграм-канал Zтарше Эдды.
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