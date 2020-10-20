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Издание «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Опасный фрукт» опубликовало смонтированную фотографию людей с оружием, на одном из которых при помощи графики надета кепка вермахта.

Как утверждается, на снимке представлены якобы бойцы ЧВК «Вагнера» в Сирии. Группа людей стоит вокруг человека в кепке, имеющей символ Третьего рейха — орел, держащий в когтях свастику. Никакой информации о дате и месте снимка, тем не менее, предоставлено не было. Не известны и личности людей на фотографии.

Доказательств принадлежности запечатленных на фото мужчин к ЧВК «Вагнера» также не имеется, однако Telegram-канал с уверенностью это утверждает. Без проверки информации снимок был растиражирован уже российским СМИ.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с нашим корреспондентом объяснил, что из себя представляет фотографиями с якобы бойцами ЧВК «Вагнера».

По словам собеседника издания, это ни что иное, как обычные фейк-новости, на которых построены информационные кампании многих государств.

«Это обычная ложь. Мы видим, что времяфейковых новостей захлестнуло информационное пространство. И ЧВК «Вагнера» — это излюбленная тема фейков всех СМИ, которые пытаются очернить Россию. Можно сказать, что это уже стандарт антироссийской деятельности, основанный на лживых новостях», — говорит Александр Перенджиев.

Как отмечает эксперт, в Интернете очень просто найти самые разные фотографии, под которые можно написать какой угодно материал. Тут все эти СМИ действуют по методике Йозефа Гебельса: чем больше ложь, тем больше в нее люди будут верить.

Стоит обратить внимание, что согласно заключению наших специалистов, опубликованноефото имеет следы фотомонтажа. На снимке замазаны лица людей, а предметы и одежда не соответствуют утверждаемому месту действия.

«Украинцы уже много раз выкладывали разные «фотографии», на основе которых обвиняли Россию во всем, что угодно. В этом нет ничего сложного, более того, что многие снимки — это просто фотошоп. В таких случаях никто никогда не собирается предоставлять доказательств. И ЧВК «Вагнера» — это далеко не единственная тема фейков для Киева», — отметил политолог.

Александр Перенджиев обратил внимание, что многие лживые новости от украинских СМИ просто не доходят до России.

«Они видят во всем плохом русский след. Если какая-то авария — то это русские диверсанты. Сломался трактор — аналогично. Это уже стало официальной установкой. Причина ее в банальной зависти. У украинцев нет никаких побед, кроме таких же фейковых. А у России есть настоящие герои. Причем не только Афганистана или Чечни, но и Сирии. Эти люди спасли сирийцев, уничтожили терроризм. У нас есть героические традиции, поэтому украинцы и льют грязь на РФ», — заключил собеседник.