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Политика
Российские школы начнут соревноваться за Кубок президента РФ
8 октября, 2021 19:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству учредить Кубок президента России для общеобразовательных школ. Он будет вручатся учебным заведениям, которые покажут высокие достижения в спорте. Также предусмотрено выделение грантов.
Согласно поручению, кабмин должен разработать предложения по предоставлению грантов «на развитие их спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию деятельности по развитию детско-юношеского спорта».
Проект указа о Кубке президента за достижения школ в спорте должен быть представлен до 25 февраля 2022 года.
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