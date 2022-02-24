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Политика
Российские ракеты долетели до Броваров - пригорода Киева
24 февраля, 2022 13:22
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President.gov.ua
Россия нанесла удар по Броварам - это пригород Киева. Здесь расположены военные объекты ВСУ.
Жители Киева сообщили о мощном взрыве. Советник министра МВД Антон Геращенко уточнил, что это был удар российских ВС в Броварах.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Минобороны страны после нескольких часов с начала операции заявило, что военные бросают оружие и покидают позиции.
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