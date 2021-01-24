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Российские полярники пережили мощное землетрясение в Антарктиде

Сергей Михневич
24 января, 2021 15:09
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 15:09
1 мин
Российские полярники пережили мощное землетрясение в Антарктиде
Flickr.com

Российская антарктическая станция «Беллинсгаузен» не пострадала при мощном землетрясении у берегов Антарктиды и работает в штатном режиме.

Сотрудники станции ощущали толчки. Тем не менее, никаких повреждений и вреда здоровью нет. Также никого не эвакуировали, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Ранее сообщалось, что чилийские власти эвакуировали сотрудников своих антарктических баз из-за угрозы цунами, которое могло начаться после мощного землетрясения в районе Южных Шетландских островов. Также люди были эвакуированы с пяти иностранных баз, сообщает Московский комсомолец.

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