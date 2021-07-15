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Политика
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США у российской границы
15 июля, 2021 09:54
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские истребители были подняты в воздух после обнаружения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
Сообщается, что 15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены приближающиеся к российской границе три воздушные цели. Для перехвата и сопровождения били подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.
Американские бомбардировщики совершили разворот, нарушения границы РФ не допущено. Российские истребители выполнили полет в строгом соответствии с международными правилами, пишет «ПолитЭксперт».
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