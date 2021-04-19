Новости – Политика
Политика
Российские истребители МиГ-31БМ «ушли» от атаки противника над Тихим океаном
19 апреля, 2021 11:18
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские истребители МиГ-31БМ отработали воздушный бой над Тихим океаном. Маневры прошли в ходе масштабной проверки армии РФ.
Во время учений истребители провели воздушный бой, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки условного противника. Летчики отработали элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена.
МиГ-31БМ произвели пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку